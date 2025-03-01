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        Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çocuklar soğuktan donmak üzere buldukları köpek yavrusunu kalp masajıyla hayata bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:15
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        Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
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        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde çocuklar soğuktan donmak üzere buldukları köpek yavrusunu kalp masajıyla hayata bağladı.

        Gömeç İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Mizgin Deveci, Mihrimah Şimal Demir ve Yiğit Hacıoğlu, okul bahçesinde soğuktan etkilenen yeni doğmuş bir köpek yavrusu buldu.

        Köpeğin nefes almadığını fark eden çocuklar, kalp masajı yapmaya başladı.

        Yeniden nefes almaya başlayan yavru köpeği besleyen çocuklar, daha sonra veterinere götürdü.

        Veteriner Hekim Abdullah Yılmaz, köpeğin soğuk hava nedeniyle şok yaşadığını belirterek, gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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