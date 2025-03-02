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        Futbol: Trendyol 1.Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:33
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        Futbol: Trendyol 1.Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan Ulu

        Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 86 Louzif), Ndongala (Dk.66 Kerim Avcı), Sitoe, Paixao (Dk.66 Diony), Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.58 İbrahim Kaya), Rahmetullah Berişbek (Dk 87 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç

        Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Bardhi (Dk. 72 Barış Ekinçier), Yusuf Sertkaya (Dk.61 Joao), Glumac, Burak Öksüz (Dk.72 Hoti), Oğuz Yıldırım (Dk.72 Ali Bülbül), Emre Kaplan, Benny, Cavare

        Goller: Dk. 45+1 Paixao (Penaltıdan), Dk. 68 Paulinho (Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 53 Glumac (Ümraniyespor), Dk. 30 Messaoudi, Dk. 84 Mulumba (Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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