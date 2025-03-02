Futbol: Trendyol 1.Lig

Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan Ulu
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Dk. 86 Louzif), Ndongala (Dk.66 Kerim Avcı), Sitoe, Paixao (Dk.66 Diony), Atınç Nukan, Messaoudi (Dk.58 İbrahim Kaya), Rahmetullah Berişbek (Dk 87 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç
Central Hospital Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Bardhi (Dk. 72 Barış Ekinçier), Yusuf Sertkaya (Dk.61 Joao), Glumac, Burak Öksüz (Dk.72 Hoti), Oğuz Yıldırım (Dk.72 Ali Bülbül), Emre Kaplan, Benny, Cavare
Goller: Dk. 45+1 Paixao (Penaltıdan), Dk. 68 Paulinho (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 53 Glumac (Ümraniyespor), Dk. 30 Messaoudi, Dk. 84 Mulumba (Bandırmaspor)
BALIKESİR
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