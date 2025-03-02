Bandırmaspor-Ümraniyespor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu sezonun kendileri açısından farklı ilerlediğini belirten Gürsel, söyle konuştu:

"12 haftalık iyi ilerlediğimiz bir dönemimiz oldu, daha sonra düşüşe geçtiğimiz bir süreç oldu. Galibiyet ve mağlubiyetlerle geçirdiğimiz haftalarda inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Hedefimize gitmek istiyorsak istikrarlı olmamız lazım. Son dönemde bunu yakalayamadık, bugün kazandık, inşallah istikrarı yakalayıp devam ettirmek istiyoruz. Bugün rakibimizin dizilişini biliyorduk, ona göre çalışmıştık. Oyunun kontrolü ilk yarı boyunca bizdeydi. Rakibimize pek oynama fırsatı vermedik ve öne geçtik. Geçen haftaki olumsuz sonucu üzerimizden atma anlamında ilk gol önemliydi. İkinci yarı daha kontrollü oynadık ve golü bulduktan sonra maçı bitirmek için oynadık. Kazandığımız için mutluyuz."

- Ümraniyespor cephesi

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, kötü bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Bölükbaşı, hem oyun hem de skor açısından iyi bir maç çıkartamadıklarını aktararak, "Beklemediğim bir mağlubiyet aldık, daha dirençli ve iyi bir oyun istiyorduk, öyle hazırlanmıştık. Bazen istediklerinizi sahada yapamıyorsunuz, çok kısa sürede önümüzdeki maça hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bölükbaşı, Bandırmaspor'a başarı diledi.