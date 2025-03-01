AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, ramazan ayını vatandaşlarla geçirecek

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, bu yıl ramazan ayı boyunca vatandaşlar birlikte olacaklarını bildirdi.

Aka, yaptığı açıklamada, ramazan ayının paylaşmak anlamına geldiğinin altını çizdi.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Aka, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ay paylaşmaktır. Bu vesileyle ihtiyaç sahibi tüm Karesili vatandaşlarımıza ulaşmak için ekibimizle seferber olduk. Ancak ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız bir hemşehrimiz olursa, lütfen AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı'na bildirsinler. Bizler buradayız, Karesi için her zaman sahadayız."