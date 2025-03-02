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        Bandırmaspor - Ümraniyespor: 2-0

        STAT:17 EylülHAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan UluBANDIRMASPOR: Akın Alkın, Hikmet Çiftçi, Paulo Rafael Araujao,(Mourad Louzif 87.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:20 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:25
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        Bandırmaspor - Ümraniyespor: 2-0
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Uğur Sarı, Furkan Ulu

        BANDIRMASPOR: Akın Alkın, Hikmet Çiftçi, Paulo Rafael Araujao,(Mourad Louzif 87.dakika), Ndogala,(Kerim Avcı 67. Dakika) Endson Adre Sitoe, Marco Paixao,( Lois Pablo Doiny 67. Dakika), Atınç Nukan, Billal Messaoudi (İbayahim Kaya 58.dk), Rahmetullah Berişbek,(Hakan Bilgiç 87.dakika) Remi Mulumba, Faruk Can Genç

        ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Serkan Göksu, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Jurgen Bardhi, (Barış Ekincier 73 dk), Yusuf Sertkaya,( Lucas Eduardo Dos Santos Joao 60 dk) Tomislav Glumac, Burak Öksüz,( Engjell Hoti 73 dk), Oğuz Yıldırım,( Ali Turap Bülbül 72 dakika), Emre Kaplan, Bernardo Martins De Sousa, Dimitri Kevin Cavare

        GOLLER: M.Paixao 45.dakika, Paolinho 68.dakika (Bandırmaspor)

        SARI KART: Billal Messaoudi, Remi Mulumba (Bandırmaspor) Burak Öksüz, T.Glumac (Ümraniyespor)

        1’inci Lig 27’nci haftasında Bandırmaspor, evinde konuk ettiği Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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