Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de öğrenciler ramazana özel klip çekti

        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ramazana özel hazırladıkları klipte, sözleri Abror Muxtor Aliy'e, bestesi İqbol Muhammed'e ait "Ramazan Geldi Ramazan" ilahisi seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 09:12 Güncelleme: 02.03.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de öğrenciler ramazana özel klip çekti
        ABONE OL

        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ramazana özel hazırladıkları klipte, sözleri Abror Muxtor Aliy'e, bestesi İqbol Muhammed'e ait "Ramazan Geldi Ramazan" ilahisi seslendirildi.

        İlçenin farklı alanlarında çekilen klip, sosyal medyada beğeni topladı.

        Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İlker Uzan, "Sındırgı İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ile güzel bir çalışma yaptı. Bu çalışmaya katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar." dedi.

        Öğrenci Kübra Güler Akçay ise klipte yer almanın heyecan verici olduğunu belirterek, okullarını temsil etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı
        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz

        Benzer Haberler

        AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, ramazan ayını vatandaşlarla geçirecek
        AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, ramazan ayını vatandaşlarla geçirecek
        Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndü...
        Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndü...
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini...
        Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini...
        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı
        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı
        Yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
        Yangında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı