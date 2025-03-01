Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı

Hasara neden olan yangın sırasında iş yerinde mahsur kalan 3 köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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