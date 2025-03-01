Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı.
İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangın sırasında iş yerinde mahsur kalan 3 köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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