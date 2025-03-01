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        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:56 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:58
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        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

        İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Hasara neden olan yangın sırasında iş yerinde mahsur kalan 3 köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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