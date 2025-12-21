Balıkesir Müftülüğünün mobil ikram aracı hizmete alındı

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi işbirliğiyle "Mobil İkram Aracı" hizmete alındı.

İl Müftülüğü bahçesinde aracın tanıtım programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, aracı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Projenin önemine değinen Vali Ustaoğlu, aracın hem hayır işlerinde hem de ihtiyaç duyulan anlarda önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, "Bu anlamlı hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza ve destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mobil ikram aracı şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar da aracın kullanım amacı ve teknik donanımı hakkında detayları paylaştı.

Müftü Yaşar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Yolumuz İyilik Olsun" şiarıyla hareket ettiğini vurgulayarak, aracın zor günlerde, dini ve sosyal etkinliklerde vatandaşların yanında olacağını kaydetti.