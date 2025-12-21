Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Müftülüğünün mobil ikram aracı hizmete alındı

        Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi işbirliğiyle "Mobil İkram Aracı" hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 21.12.2025 - 14:33
        Balıkesir Müftülüğünün mobil ikram aracı hizmete alındı
        Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi işbirliğiyle "Mobil İkram Aracı" hizmete alındı.

        İl Müftülüğü bahçesinde aracın tanıtım programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, aracı yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Projenin önemine değinen Vali Ustaoğlu, aracın hem hayır işlerinde hem de ihtiyaç duyulan anlarda önemli bir boşluğu dolduracağını belirterek, "Bu anlamlı hizmetin ilimize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımıza ve destek veren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mobil ikram aracı şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar da aracın kullanım amacı ve teknik donanımı hakkında detayları paylaştı.

        Müftü Yaşar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Yolumuz İyilik Olsun" şiarıyla hareket ettiğini vurgulayarak, aracın zor günlerde, dini ve sosyal etkinliklerde vatandaşların yanında olacağını kaydetti.

        Mobil İkram Aracı'nın, özellikle afet durumlarında, kandil gecelerinde ve yoğun katılımlı organizasyonlarda sıcak ikramlarla hizmet sunması planlanıyor.

        Programa, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi İlçe Müftüsü İsa Gürler de katıldı.

