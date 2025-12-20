Balıkesir'de ciple otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ciple otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Emin U. idaresindeki 10 ADT 610 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolunun şapçı rampaları mevkisinde Kadir Tufan K. yönetimindeki 34 UR 8075 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.
Kazada, sürücüler ve otomobildeki Müzeyyen U. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
