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        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:17
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        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından yakalanan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sabit adresi olmayan farklı adreslerde kaldığı tespit ettiği ve hakkında 97 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakalamak için harekete geçti.

        Ekipler, S.A'yı Karesi ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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