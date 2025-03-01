Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sabit adresi olmayan farklı adreslerde kaldığı tespit ettiği ve hakkında 97 yıl 7 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı yakalamak için harekete geçti.

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