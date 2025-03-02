Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu

        Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:21 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden 26 off-road araçla etkinliğe katılanlar, zorlu parkurlarda yarıştı, çamurlu yollar, dik yokuşlar ve engebeli arazileri aşmaya çalıştı.

        Off-road tutkunları, Kazdağı Gezginleri Derneği (KAGEZ) üyelerinin de katılımıyla bölgeyi keşfetme fırsatı buldu.

        Rotasızlar Off-road Grubu Başkan Yardımcısı Hilmi Şahin, AA muhabirine, etkinliğe Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve çevre ilçelerden katılım olduğunu belirtti.

        Off-road meraklılarından Ali Kaptan da etkinliğe Balıkesir merkezden katıldığını belirterek, "Doğada olmayı seviyoruz. Off-road araçlarla bu tür kamplara katılıyoruz. Gece Sarıkız'a çıktık, karlı ortamda araçlarımızı zorladık. Bugün de zirveye doğru yolculuk yaptık." diye konuştu.

        Bölgeye gelenleri çiftliğinde ağırlayan Mustafa Olcay da off-road ekibine teşekkür ederek, "Kazdağları'nı tanıtmak ve zarar vermeden gezmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, farklı illerden katılımcıları bir araya getirdi. Misafirlerimiz, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de öğrenciler ramazana özel klip çekti
        Balıkesir'de öğrenciler ramazana özel klip çekti
        AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, ramazan ayını vatandaşlarla geçirecek
        AK Parti Karesi İlçe Başkanlığı, ramazan ayını vatandaşlarla geçirecek
        Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndü...
        Balıkesir'de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndü...
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı
        Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini...
        Balıkesirli diorama sanatçısı kadın, kişiye özel ev ve odaların modellerini...
        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı
        Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangında mahsur kalan 3 köpek kurtarıldı