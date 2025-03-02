Off-road tutkunları Kazdağları'nda buluştu

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağları'nın Hanlar Bölgesi'nde bir araya gelen off-road tutkunları, adrenalin dolu bir organizasyona imza attı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden 26 off-road araçla etkinliğe katılanlar, zorlu parkurlarda yarıştı, çamurlu yollar, dik yokuşlar ve engebeli arazileri aşmaya çalıştı.

Off-road tutkunları, Kazdağı Gezginleri Derneği (KAGEZ) üyelerinin de katılımıyla bölgeyi keşfetme fırsatı buldu.

Rotasızlar Off-road Grubu Başkan Yardımcısı Hilmi Şahin, AA muhabirine, etkinliğe Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve çevre ilçelerden katılım olduğunu belirtti.

Off-road meraklılarından Ali Kaptan da etkinliğe Balıkesir merkezden katıldığını belirterek, "Doğada olmayı seviyoruz. Off-road araçlarla bu tür kamplara katılıyoruz. Gece Sarıkız'a çıktık, karlı ortamda araçlarımızı zorladık. Bugün de zirveye doğru yolculuk yaptık." diye konuştu.

Bölgeye gelenleri çiftliğinde ağırlayan Mustafa Olcay da off-road ekibine teşekkür ederek, "Kazdağları'nı tanıtmak ve zarar vermeden gezmek amacıyla düzenlenen bu etkinlik, farklı illerden katılımcıları bir araya getirdi. Misafirlerimiz, Kazdağları'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu." ifadelerini kullandı.