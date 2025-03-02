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        Erdek'te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:16
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        Erdek'te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde sahte alkol ve kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 430 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 3 alkol aroması, 33 adet sahte alkol bandrolü ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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