Erdek'te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde sahte alkol ve kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

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