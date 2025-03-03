Balıkesir'de aranması bulunan 317 kişi yakalandı
Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 317 kişi yaralandı.
Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada aranması bulunan 317 kişi yaralandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 firari hükümlünün de aralarında bulunduğu 317 kişi yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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