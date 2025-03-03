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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:05
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        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 89 ekip ve 321 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik toplumsal huzura yönelik asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

        Uygulamalar sırasında 2 bin 245 kişi sorgulanırken, 274 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

        Trafik denetimlerinde ise 59 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken 12 araç trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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