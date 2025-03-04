Balıkesir'de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi

Burhaniye ilçesi açıklarında seyir halindeki özel bir teknede bir kişi rahatsızlandı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olay yerine ulaştı.

Balıkesir'de özel bir teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.