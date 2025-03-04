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        Balıkesir'de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi

        Balıkesir'de özel bir teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.03.2025 - 10:52
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        Balıkesir'de teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince ambulansa teslim edildi
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        Balıkesir'de özel bir teknede rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi.

        Burhaniye ilçesi açıklarında seyir halindeki özel bir teknede bir kişi rahatsızlandı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olay yerine ulaştı.

        Ekipler, tıbbi tahliye operasyonu düzenleyerek rahatsızlanan kişiyi tekneyle kıyıya çıkardı. Daha sonra ambulansa teslim edilen hasta, hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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