Balıkesir'de pilot adaylarına gerçekçi eğitim deneyimi sunacak simülatör geliştiriliyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), pilot adaylarına gerçekçi bir eğitim deneyimi sunacak yeni nesil uçuş simülatörü geliştiriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Ulutaş'ın yürüttüğü "360 Derece Sınırsız Hareket Kabiliyetine Sahip XR Entegrasyonlu Uçuş Simülatörü Geliştirilmesi" projesi, TÜBİTAK TEYDEB 1501-2024-2 programı kapsamında 18 milyon lira hibe desteği almaya hak kazandı.

XR (Genişletilmiş Gerçeklik) teknolojisiyle donatılacak simülatör, pilot adaylarına gerçekçi bir eğitim deneyimi sunacak ve 360 derece sınırsız hareket kabiliyetiyle uçuş eğitimini en üst düzeyde simüle edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Ulutaş, bu teknolojinin Türkiye'nin havacılık eğitiminde çığır açacağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını bildirdi.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da projenin önemine dikkati çekerek, üniversitenin bu simülatörle eğitim ve teknoloji alanındaki öncü konumunu güçlendireceğini ifade etti.