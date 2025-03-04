Balıkesir'de 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Harekete geçen ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlünün adresinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çok fazla suçtan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.