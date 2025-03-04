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        Balıkesir'de taşkın koruma tesisi inşaatı tamamlandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy Mahallesi'nde, DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen Karamanköy Taşkın Koruma Tesisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:27
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        Balıkesir'de taşkın koruma tesisi inşaatı tamamlandı
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy Mahallesi'nde, DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen Karamanköy Taşkın Koruma Tesisi tamamlandı.

        DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yatırım bedeli 103 milyon lira olan proje, mahallede taşkın riskini en aza indirerek bölge halkının can ve mal güvenliğini korumayı amaçlıyor.

        Proje kapsamında 980 metre uzunluğunda çift taraflı betonarme duvar inşa edilerek taşkın sularının kontrollü bir şekilde yönlendirilmesi sağlandı. Ayrıca, ulaşımın aksamaması için 15 yol geçiş yapısı tamamlandı.

        Bu tesisle birlikte, Karamanköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar taşkın tehlikesinden korunurken, bölgedeki tarımsal faaliyetler de güvence altına alınmış olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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