Balıkesir'de taşkın koruma tesisi inşaatı tamamlandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Karamanköy Mahallesi'nde, DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen Karamanköy Taşkın Koruma Tesisi tamamlandı.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yatırım bedeli 103 milyon lira olan proje, mahallede taşkın riskini en aza indirerek bölge halkının can ve mal güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Proje kapsamında 980 metre uzunluğunda çift taraflı betonarme duvar inşa edilerek taşkın sularının kontrollü bir şekilde yönlendirilmesi sağlandı. Ayrıca, ulaşımın aksamaması için 15 yol geçiş yapısı tamamlandı.

Bu tesisle birlikte, Karamanköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar taşkın tehlikesinden korunurken, bölgedeki tarımsal faaliyetler de güvence altına alınmış olacak.