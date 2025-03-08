Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde lider Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u 79-50 yenerek ligde normal sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligde 25. hafta mücadelesinde Güre Atatürk Spor Salonu'nda Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u ağırlayan lider Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda da iyi başlayan Gürespor, soyunma odasına 44-26 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de temposunu düşürmeyen lider Gürespor, final çeyreğine 65-40 üstün girdiği maçtan 79-50 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kupa sevincini ING Federasyon Kupası'nı müzesine götürerek yaşayan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, bu sonuçla ligde normal sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edip, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

- "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Kulübü Başkanı Agah Ferhatoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şampiyonluklarını ilan ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kalan maçları da kazanmak istediklerini belirten Ferhatoğlu, "Bütün maçlarımızı da kazanıp sezonu bitirmek istiyoruz. Edremitspor gerçekten kadınlarda güçlü bir ekol, güçlü bir sembol. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Süper Lig'e çıkmak önemli ama orada kalıcı olmak daha önemli, onu başarmak istiyoruz." diye konuştu.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Alper Durur da şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Durur, 25 yıl önce bu takımı birinci lige çıkartan antrenör olarak 25 yıl sonra aynı gururu yaşamanın kendisine büyük keyif verdiğini ifade ederek, "Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölge, Süper Lig takımını hak ediyor. Biz de bu ciddiyetle başladık, sezonu iki kupayla tamamladık. Buraya ilk geliş amacımızı gerçekleştirdik ama son bir hedefimiz olarak ligi namağlup bitirmek istiyoruz. Artık bundan sonraki bütün konsantrasyonumuz bunun üzerine olacak." ifadelerini kullandı.