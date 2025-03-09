Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir Kepsut ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Balıkesir Kepsut ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Hotaşlar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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