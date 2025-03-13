Burhaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.
Birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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