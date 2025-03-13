Burhaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

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