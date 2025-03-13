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        Burhaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:38
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        Burhaniye'de aranan firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Burhaniye Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü ilçedeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

        Birden fazla kişiye yönelik silahlı tehdit suçundan hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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