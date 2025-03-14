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        Balıkesir'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:27
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        Balıkesir'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Karesi ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin temizlik personelini taşıyan Abdullah S. (22) idaresindeki 10 S 00531 plakalı servis minibüsü, Maltepe Mahallesi Akçay Sokak kavşağında Enes Ç. (24) yönetimindeki 10 Y 8730 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan Muazzez K. (53), Fatma K. (39), Feriha Ç. (60), Şükran Ö. (30) ve Ayşe E. (56) yaralandı.

        Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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