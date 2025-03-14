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        Edremit'te izmarit toplama kampanyası başlatıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:16
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        Edremit'te izmarit toplama kampanyası başlatıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle sigara izmariti toplama kampanyası başlatıldı.

        Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürlerinin katılımıyla başlayan kampanya, Yılmaz Akpınar Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

        Katılımcılar, güzergah boyunca kıskaçlı çubuklarla sigara izmaritlerini toplayıp poşetlere doldurdu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Ertaş, kampanyanın amacının çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

        Ertaş, kampanyanın başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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