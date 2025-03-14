Edremit'te izmarit toplama kampanyası başlatıldı

Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda bir araya gelen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürlerinin katılımıyla başlayan kampanya, Yılmaz Akpınar Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

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