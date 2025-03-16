Balıkesir'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Burhaniye'den Ayvalık istikametine seyreden H.A, idaresindeki 10 RS 344 plakalı hafif ticari araç E-87 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü H.A. ve araçta bulunan M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları yerden Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.