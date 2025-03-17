Çanakkale Savaşları'nda şehit olan liselilerin anıları Keşşaflar Müzesi'nde yaşatılıyor

MİRAÇ KAYA - Çanakkale Savaşları'na katıldığı için 2 yıl mezun veremeyen Balıkesir Lisesi'nin izci şehitleri anısına yapılan "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi"nde öğrencilerin eşyaları, savaşta kullanılan malzemeler, kıyafetler ve fotoğraflar sergileniyor.

Karaoğlan Mahallesi'nde İsmail Hakkı Özmumcu ve ailesinin, Balıkesir Liseliler Derneğine bağışladığı ve Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen bina, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek müze haline getirildi.

Şehrin en eski tarihi yapılarının bulunduğu Karaoğlan Mahallesi'ndeki "Balıkesir Liseli Keşşaflar Müzesi" ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 94 liseli keşşafın (izci) anılarının yaşatıldığı müzede, öğrencilerin eşyaları, savaşta kullanılan malzemeler, kıyafetler ve fotoğraflar yer alıyor.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Şimşir, AA muhabirine, Osmanlı döneminde Balıkesir'den öğrencilerin İstanbul'a izcilik eğitimlerine gittiğini ifade etti.

İzcilik eğitimi alan öğrencilerin daha sonra kendi okullarına dönerek diğer öğrencilere de bu eğitimleri öğrettiğini bildiren Şimşir, "Keşşaflar, Balıkesir Müdafaa-i Milliye, Donanma gibi derneklerde aktif olarak rol alan Balıkesirliler, Türk tarihine altın harflerle kazınan kahramanlıklar yapmışlardır. Balıkesir Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenlerinden, Balıkesir halkından Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesinde verilen yüzlerce şehit ve gazi Balıkesirlilerin vatan aşkının tarih yazılmış gurur kaynaklarıdır." ifadesini kullandı.

Şimşir, Balıkesir'in adeta Çanakkale Cephesi'nin lojistik destek merkezi ve hastanesi olduğunu vurgulayarak, "Balıkesirliler kadın, erkek, genç, yaşlı demeden hastaların bakımında, gıda ihtiyacının temininde, silah yapım ve sevkine kadar gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışmışlardır. Balıkesir'de yayımlanan Karesi gazetesi ve Osmanlı arşiv belgeleri ile hatıra ve fotoğraflar bu fedakarlığın en önemli şahitleridir. Anadolu'da seferberlik çöreği adıyla Çanakkale cephesine gönderilen ve bayatlamayan tek gıda maddesi de Balıkesir'e aittir." diye konuştu.