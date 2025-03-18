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        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlattı

        Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında imza toplamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:15
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        Büyük Aile Platformu "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı imza kampanyası başlattı
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        Büyük Aile Platformu Balıkesir Şubesi, ulusal televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik başlatılan kampanya kapsamında imza toplamaya başladı.

        Zağnos Paşa Camii Meydanı'nda stant kuran platform üyeleri, vatandaşları televizyon programlarında, çocuk istismarı, cinsel taciz, saldırı, şiddet ve cinayet gibi unsurların işlenmesi, reyting uğruna toplumun genel ahlakına zarar veren içeriklerin yaygınlaşmasının olumsuzlukları konusunda bilgilendirdi.

        Kamuoyu oluşturulması hedeflenen kampanya sonucunda toplanan imzalar, gerekli düzenlemelerin yapılması talebiyle ilgili kurumlara teslim edilecek.

        Balıkesir Aile Platformu Temsilcisi Mustafa Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gündüz kuşaklarının yerine daha iyi yapımların yer alması gerektiğini söyledi.

        Türk örfüne ve adetlerine sahip çıkacaklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Gerekli imzaları toplayıp Meclis'e, Cumhurbaşkanlığımıza ve RTÜK'e başvurularda bulunacağız. Balıkesirli vatandaşlarımızın bu konuda büyük ilgisiyle karşılaştık. İstenilen hedefe ulaşacağımızı ümit ediyorum. Hedefimiz Balıkesir'de 25 bin imza toplamak. Balıkesirli duyarlı kardeşlerimizin bize destek vermesini bekliyoruz."

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