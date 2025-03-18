18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvva-i Milliye Salonu'nda düzenlenen programdan sonra Ayvalık Şehitliği'ne geçen Kaymakam Yaman ve beraberindekiler, Ayvalık Müftülüğünce hazırlanan Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarını ziyaret etti.​​​​​​​

Ayvalık Şehitlik Anıtı'ndaki törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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