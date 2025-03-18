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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:41
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Ayvalık Şehitlik Anıtı'ndaki törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

        Törende Kaymakam Yaman şehitlik defterini imzaladı.

        Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvva-i Milliye Salonu'nda düzenlenen programdan sonra Ayvalık Şehitliği'ne geçen Kaymakam Yaman ve beraberindekiler, Ayvalık Müftülüğünce hazırlanan Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarını ziyaret etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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