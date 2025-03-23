GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kırsal Sinandede Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangın 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ve 80 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları ve yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
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