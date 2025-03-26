Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.M.Y. (26) ve M.E.'nin (52) kırsal Yolören Mahallesi'ndeki evlerinde kenevir yetiştirdiği ve esrar sattığı bilgisine ulaştı.

Şüphelilere ait eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada, 236 gram kubar esrar, kenevir bitkisi, esrar öğütme aparatı, havalandırma sistemi, gübre ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda, daha önceden haklarında farklı suçtan yakalama kaydı bulunan N.M.Y. ve M.E. ile evdeki E.S. (27) ve A.A.Ö. (37) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M.Y. ve M.E. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.