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        Balıkesir'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:36
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        Balıkesir'de park halindeki kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Jale F. idaresindeki 10 LD 108 plakalı otomobil, 2. Sakarya Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete çarptı.

        Otomobilin kamyonetin altında kaldığı kazada Jale F. ile aynı araçtaki Fatma G. ve Şehmus G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Söz konusu yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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