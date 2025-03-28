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        Balıkesirli hayali Murat Seyman, 21 yıldır görevini sürdürüyor

        Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde yaşayan Murat Seyman, 21 yıldır Hacivat ve Karagöz karakterlerine perde arkasından adeta can veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:21
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        Balıkesirli hayali Murat Seyman, 21 yıldır görevini sürdürüyor
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        Balıkesir'in Sırdırgı ilçesinde yaşayan Murat Seyman, 21 yıldır Hacivat ve Karagöz karakterlerine perde arkasından adeta can veriyor.

        Ramazan aylarında 2004 yılından beri hayali olarak görev yapan Seyman, geleneksel gölge oyununun gelecek nesillere aktarılması için büyük bir özveriyle çalışıyor.

        Karagöz Hacivat oyununda yorumlarıyla izleyenlere keyifle anlara yaşatan Murat Seyman, aynı zamanda çocuklara ramazan ayının manevi atmosferini ve değerlerini de aktarıyor.

        Sındırgı Belediyesinin ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Murat Seyman, Hacivat ve Karagöz'ün neşeli atışmaları ve Kavuklu'nun tiplemeleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekiyor.

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