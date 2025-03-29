Balıkesir'de kamyonun devrilmesi sonucu 2 yaralandı
Balıkesir'de mıcır taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'de mıcır taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'de kırsal İbirler ve Davutlar mahalleleri arasında O.S. idaresindeki 45 AGE 258 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan şoför O.S. ve yolcu R.M. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaza sonrası dökülen mıcırlar sebebiyle bir süreliğine ulaşıma kapanan kara yolu, temizlik çalışmasından sonra yeniden açıldı.
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