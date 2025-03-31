Balıkesir'de refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ahmet Y. (59) idaresindeki 35 HUM 28 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolu eski Kepsut yolu mevkisinde refüje çarptı.
Ağaçlara vurarak devrilen otomobildeki sürücü ile Mesude Y. (54), Mahmut Y. (51), Ayşe Y. (48) ve Halil Y. (15) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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