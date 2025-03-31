Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 16:46 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Ahmet Y. (59) idaresindeki 35 HUM 28 plakalı otomobil, Balıkesir-Manisa kara yolu eski Kepsut yolu mevkisinde refüje çarptı.

        Ağaçlara vurarak devrilen otomobildeki sürücü ile Mesude Y. (54), Mahmut Y. (51), Ayşe Y. (48) ve Halil Y. (15) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Eski milletvekilinin otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 4 yaralı
        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 ölü, 4 yaralı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ayvalık'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
        Ayvalık'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
        Balıkesir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı
        Balıkesir'de zincirleme kaza: 2 ölü, 10 yaralı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi y...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi y...