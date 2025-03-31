Balıkesir merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Balıkesir merkezli 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir merkezli 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan dolandırıcılık operasyonunda Balıkesir merkezli İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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