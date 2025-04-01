Balıkesir'de asayiş uygulamasında 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de polis tarafından asayiş ve trafik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 91 ekip ve 286 personelin katılımıyla geniş çaplı bir asayiş ve trafik huzur uygulaması yaptı.

Polisin gerçekleştirdiği uygulama kapsamında 1913 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamada 3 yoklama kaçağı, konut dokunulmazlığını ihlal eden 1, 6136 sayılı Kanuna muhalefet eden 1, yasadışı bahis oynayan 1, uyuşturucu kullanan 1 ve tehdit suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulama kapsamında 215 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, metruk bina kontrol edildi. 949 araç denetlenirken, 95 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve 17 araç trafikten men edildi.