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        Edremit'te egzoz emisyon ölçüm elemanı kursu tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:30
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        Edremit'te egzoz emisyon ölçüm elemanı kursu tamamlandı
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        BALIKESİR(AA9- Balıkesir'in Edremit ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Edremit Mesleki Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kursları ilgi görüyor.

        İlçede açılan egzoz emisyon ölçüm elemanı kursuna katılarak başarıyla tamamlayan 15 kişiye, kursun sonunda bitirme belgeleri verildi.

        Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kursun tamamlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

        Bu eğitimle yeni egzoz emisyon ölçüm elemanlarının yetiştiği ve bu alanda nitelikli iş gücüne katkı sağlandığı belirtilen açıklamada: "Vatandaşlarımızın meslek edinmesini sağlayan kurslarımızdan bir tanesi olan egzoz emisyon ölçüm elemanı kursunu başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Değerli öğreticimize ve kurs boyunca özveriyle çalışan tüm kursiyerlerimize teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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