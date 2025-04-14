Balıkesir'de refüje ve istinat duvarına çarpan süt tankerinin şoförü öldü
Balıkesir'de refüje ve istinat duvarına çarpan süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti.
Balıkesir'de refüje ve istinat duvarına çarpan süt tankerinin şoförü hayatını kaybetti.
Şükrü E. yönetimindeki 10 P 6512 plakalı süt tankeri, Balıkesir-Edremit kara yolu Balya Kavşağı'nda refüje ardından istinat duvarına çarptı.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Şükrü E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şükrü E'nin cesedi, kaza yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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