Balıkesir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

"Edebi eser" kategorisinde de Burhaniye Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Esma Liva Balkan, Ayvalık Ali Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Pelin Elitaş ve Altıeylül Özel Bilnet Fen Lisesi öğrencisi Belinay Öztoprak ödül aldı.

"Görsel eser" kategorisinde Havran Seyitonbaşı İlkokulu öğrencisi Cemre Ada Dereli, Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencisi Nisan Deniz Kantarcı ve Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Beril Olcay ödüle layık görüldü.

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