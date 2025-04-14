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        Balıkesir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda Balıkesir'de dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 20:44
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        Balıkesir'de "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi
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        Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda Balıkesir'de dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        "Görsel eser" kategorisinde Havran Seyitonbaşı İlkokulu öğrencisi Cemre Ada Dereli, Edremit Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu öğrencisi Nisan Deniz Kantarcı ve Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Beril Olcay ödüle layık görüldü.

        "Edebi eser" kategorisinde de Burhaniye Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Esma Liva Balkan, Ayvalık Ali Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Pelin Elitaş ve Altıeylül Özel Bilnet Fen Lisesi öğrencisi Belinay Öztoprak ödül aldı.

        Kazanan öğrencilere ödüllerini Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat ve Balıkesir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Aydın verdi.

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