Yeşilay'dan Balıkesir Emniyet Müdürü Yiğit'e ziyaret

Yiğit, emniyet teşkilatı olarak, Yeşilay'ın yaptığı çalışmalara daima destek vereceklerini kaydetti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat ve Yeşilay gönüllüleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'i ziyaret etti.

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