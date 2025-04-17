Balıkesir'de 150 öğrenci 75 bin lego parçasını birleştirerek hayallerindeki kenti oluşturdu

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de ilkokul ve ortaokullardan seçilen 150 kişilik öğrenci grubu, 75 bin lego parçasından havaalanından futbol sahasına kadar birçok sosyal donatının bulunduğu hayallerindeki kenti inşa etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hayal güçlerinin ve iş becerilerinin gelişmesi için proje hazırlandı. Proje kapsamında Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki 20 ilkokul ve ortaokuldan 150 öğrenci seçilerek lego parçalarıyla şehir oluşturmaları istendi.

Öğrenciler yaklaşık 1,5 ayda 75 bin legoyu birleştirerek, havaalanından futbol sahasına, okullardan sağlık merkezine, binalardan kara yolu araçlarına kadar birçok unsuru barından bir kent oluşturdu.

İlk olarak Çamlık Anıt Alanı'nda sergilenen 30 metrekarelik "lego kent", 23 Nisan'da Kurtdereli Spor Salonu'nda da beğeniye sunulacak.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, AA muhabirine, öğrencilerin lego kent çalışmasının görenler tarafından beğenildiğini söyledi.

"Çocukların bu çalışmayla el ve motor becerileri ile yaratıcı fikirleri gelişiyor. Çocuklar kentin en ince ayrıntısına kadar çalıştı. Tasarımlar tamamen öğrencilerimize ait, onlar hayallerindeki şehri tasarladı ve daha sonra bunların tamamını bir araya getirdik. Öğrencilerimiz çok emek verdi. Onlara ve bize destek veren Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz."

Okullarla yaptıkları toplantılarda öğrencilerin lego parçalarını belirlediklerini anlatan Tükenmez, şunları kaydetti:

Proje yürütücüsü İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Yasemin Tükenmez de farklı çalışmaya imza atmak istedikleri için bu çalışmayı yaptıklarını dile getirdi.

"Çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bu tip faaliyetler yaparak ne kadar kıymetli, değerli olduklarını gösterdi. Çocuklarımızın bu tür çalışmalarda etkili olmaları gerekiyor. Bunun yanında 23 Nisan etkinlikleri kapsamında okullarımızda çeşitli programlar devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum."

Öğrencilerinin adeta şehir planlayıcısı gibi kıymetli projeye imza attığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

Çalışmaya katılan Sevinç Kurşun İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Ayaz Ayşavkı ise sınıfıyla birlikte tasarladıkları şehirle çok güzel çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Projede okulunu temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Ayşavkı, "Bize yardım eden öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımla büyük tasarım çıkardık." dedi.

Burhan Erdayı İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinden Ali Kerem Savun da çalışmaya katılarak çok eğlendiklerini ifade ederek, tüm arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.