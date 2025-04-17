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        Balıkesir'de protokol üyeleri Turizm Şenliği'nde keşkek ve demir dövdü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Turizm Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:02
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        Balıkesir'de protokol üyeleri Turizm Şenliği'nde keşkek ve demir dövdü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 15-22 Nisan Turizm Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Geleneksel Turizm Şenliği düzenlendi.

        Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğindeki şenliğe Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve diğer ilgililer katıldı.

        Etkinlikte Oğurlu, Memiş ve İlban, davul ve klarnet eşliğinde keşkek dövdü. Etkinliğe katılan protokol mensupları ayrıca balyozla demir dövdü.

        Şenlik boyunca halk oyunları gösterileri beğeni toplarken, fakültenin gastronomi bölümü öğrencileri arasında ödüllü yemek yarışması heyecana sahne oldu.

        Öğrencilerin hazırladığı hamburger ekmeği, tahta baskı, doğal sirke yapımı, nefes teknikleri, zeytinyağı tadımı, Balıkesir Çiftçi Eğitim ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi (BAÇEM) işbirliğiyle kolonya yapımı, poğaça ve simit yapımı ile alkolsüz kokteyl atölyeleri katılımcılardan ilgi gördü. Ayrıca DJ performansı ve çeşitli destinasyon tanıtım stantları da şenliğe renk kattı.

        BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirdiği "Türkçenin Gücü, Derinliği/Yaylım Sahası ve Ortak Dil Meselesi" konulu panelde önemli değerlendirmelerde bulundu.

        Etkinlikte Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ve turizm bilgi yarışması da yer aldı. Programa katılanlara öğrenciler tarafından hazırlanan çiğköftenin yanı sıra keşkek, pilav, salata, tatlı, kurabiye ve reyhan şerbeti ikram edildi.

        Rektör Oğurlu, AA muhabirine, Burhaniye'nin Balıkesir'in nadide köşelerinden biri olduğunu bildirdi.

        Öğrencilerin etkinliklere yoğun katılımından ve projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğurlu, "Gençlerimiz stantlarını kurdular, gastronomiden el sanatlarına kadar kendi ürettikleri ürünleri sergilediler. Bu şekilde üniversitemizin adına laik bir tarzda uygulamalı bilimlerle devam etmeleri bizler için gurur kaynağıdır." dedi.

        İlban ise her yıl düzenlenen Turizm Haftası'nda yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, üniversite olarak faaliyetlerine devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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