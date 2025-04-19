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        Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:30
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        Balıkesir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Abdülkadir K. (26) idaresindeki 68 ABR 739 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolunun Susurluk Sultançayır mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta sıkışan sürücü Abdülkadir K, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Abdülkadir K'nin cenazesi, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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