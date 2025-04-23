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        Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı

        Balıkesir'in Manyas ve Ayvalık ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:35 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:38
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        Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı
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        Balıkesir'in Manyas ve Ayvalık ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülmuttalip Erek, beraberindeki ilgililerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra törenler İstiklal İlkokulunda devam etti. Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu ve halk oyunları gösterileri sundu. Düzenlenen yarışmalar da dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

        - Ayvalık

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlere Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve öğrenciler katıldı.

        Çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Hüsnü Uğural Stadı'nda devam etti.

        Ayvalık Belediyesi Bando Takımı'nın eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı.

        Konuşmanın ardından, ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından yapılan gösterimler sergilendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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