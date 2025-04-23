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        Balıkesir'de 29'u firari hükümlü olmak üzere aranan 55 kişi yakalandı

        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere aranan 55 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:14
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        Balıkesir'de 29'u firari hükümlü olmak üzere aranan 55 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere aranan 55 kişi yakalandı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yaptı.

        Toplam 106 ekip ve 338 polisin katıldığı uygulamalarda 29'u firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 55 kişi yakalandı.

        Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken diğer şüphelilerin işlemleri emniyette devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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