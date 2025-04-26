Balıkesir'de kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü H. B ile araçta yolcu olarak bulunan eşi G.B. (33) ile 1 yaşındaki bebekleri İ.E.B, yaralandı.

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