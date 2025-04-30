Ayvalık'ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

Ayvalık ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen, Ustalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, şiirler okundu, oratoryo ve müzikal gölge oyunu gösterisi yapıldı.

Proje Okulu Müdürü Abdulkadir Köksal, programda yaptığı konuşmada, söz konusu zaferin sadece askeri bir başarı olmadığını, bir milletin kararlılığının, vatan sevgisinin ve bağımsızlık ruhunun açık bir göstergesi olduğunu anlattı.​​​​​​​

Programa, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Betül Akın, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.