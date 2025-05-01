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        Balıkesir'de lise öğrencilerinden klasik müzik konseri

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:47
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        Balıkesir'de lise öğrencilerinden klasik müzik konseri
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından konser verildi.

        Özel bir kolejde düzenlenen konser ilgi gördü. Orkestra Şefi Çağrı Çalışır ile Koro Şefi Seda Atay'ın öncülüğünde gerçekleşen konserde öğrencilere çiçek takdim edildi.

        Konseri, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın da izledi.

        Bahadır, gazetecilere yaptığı açıklamada, konserde emeği geçen öğrencilere teşekkür ederek, "Bugün bir kez daha ne kadar doğru işler yaptığımızı görmenin mutluluğuyla, gururunu yaşadık. Konseri dinlerken, kendi öğrencilik yıllarıma gittim. Bugün çocuklarımıza imkan verildiğinde, onlara yeteneklerini keşfetmek için destek verildiğinde, ne kadar büyük işler başarabileceğini, aileleriyle bizleri ne kadar çok gururlandırabileceklerini bir kez daha gördük." diye konuştu.

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