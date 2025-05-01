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        Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:33
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        Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'de uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari S.G. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        Firari hükümlüler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

        S.G. ve İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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