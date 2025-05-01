Balıkesir'de uyuşturucu ticaretinden hapis cezası olan iki hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari S.G. ile 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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