Balıkesirli saatçi 7 metrekarelik dükkanından tekvando sayesinde dünyaya açıldı

MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de 33 yıldır 7 metrekarelik dükkanında saat tamirciliği yapan İsmail Kökçü (52), oğlunu motive etmek için 2008'de başladığı tekvando sporunda Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkede şampiyonalara katılıp çok sayıda madalya kazandı.

Balıkesir Yeni Çarşı'daki dükkanında 1992 yılından beri saatçilik yapan Kökçü, 2008'de tekvandoya götürdüğü oğlunu motive etmek için kendisi de aynı spora başladı.

Oğlunun tekvandoyu bırakmasına rağmen kendisi devam eden Kökçü, 2011'den itibaren "Poomsae" kategorisinde şampiyonalara katılarak birçok başarıya imza attı.

Son 14 yılda Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen turnuvalarda çok sayıda madalya kazanan Kökçü, milli takım formasıyla 18 ülkede mücadele etti.

İsmail Kökçü, 16 Nisan'da da Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda erkekler 51-60 yaş kategorisinde ikinci olarak madalyayla döndü.

Gündüzleri dükkanında saat tamirciliği yapan Kökçü, akşamları ise Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda hem tekvando antrenörlüğü yapıyor hem de kendi yarışlarına hazırlanıyor.

"Yurt dışında yarışan sporcularımız var. Benim dünyam 7 metrekareden oluşuyor. Tekvando beni o 7 metrekareden dünyaya açtı ve insanlara, topluma yararlı bir şeyler yapabileceğime inandırdı. Aslına bakarsanız saatçilik de tekvando da bir sanat. İkisi de ince işçilik gerektiriyor. Ben saat tamirine oturduğumda nefes almadan çalışırım. Son dönemde özellikle 'Poomsae' kategorisinde yeni federasyon başkanımız Bahri Tanrıkulu bizlere çok destek verdi. Turnuvaya tam takım olarak gittik ve madalya almayan çok az sporcumuz oldu. Türk'e 'inanılmaz' de otur seyret. Biz inandık ve başardık."

Kökçü, aynı zamanda antrenörlük yaptığını ve çok sayıda sporcu yetiştirdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gençlere örnek olmaya çalıştığını belirten Kökçü, "Ben bu yaşta Avrupa'da dereceler alabiliyorken gençler daha iyisini başarabilir. Onlara bir rol model, bir yol açmayı hedefliyorum." dedi.

- Melis Beyza Kökçü: "Babam turnuvalara gittiğinde dükkanı bana emanet ediyor"

Kökçü'nün kızı Melis Beyza Kökçü de babasıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Babasını çok sevdiğini anlatan Kökçü, şöyle konuştu:

"Küçüklüğümden beri babam eve sürekli farklı madalyalarla geliyor. Geldiği yerlerden bana bazen hediye bir şey alamasa bile madalyasını özellikle bana takardı. Buna çok sevinirdim. Kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Babam turnuvalara gittiğinde dükkanı bana emanet ediyor. Babamla iletişim halinde oluyoruz. Dükkana kargolar geldiğinde gidip onları alıyorum. Müşterilerle ilgileniyorum. Saatleri tamir ediyorum."

Kökçü'yü tebrik etmek için yanına gelen 35 yıllık arkadaşı İrfan Günsay da "İsmail bu işe çok emek verdi, şu anda çok iyi yerlere geldi. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Madalya aldığı için biz de çok mutlu olduk. Onun yaşadığı bütün sürece şahidim, çok mutlu olduk." dedi.