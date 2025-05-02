Balıkesir Valisi Ustaoğlu Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabul etti

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Vali Ustaoğlu'na, şehrin ilk gazetesi olan "Karesi"yi Osmanlıca ve Farsça'dan günümüz Türkçesine çevrilerek 3 ciltlik bir eser olarak basılan eseri hediye etti.

Gazeteciler, Vali Ustaoğlu'na cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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